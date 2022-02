Soldi a un giudice per far scarcerare tre boss, condannato a sei anni un avvocato ex eurodeputato (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’avvocato Armando Veneto è stato condannato a 6 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa e per corruzione in atti giudiziari aggravata dall’agevolazione alla ‘ndrangheta. Denaro in cambio della libertà, sentenze comprate e giudici pagati per far scarcerare boss e gregari della cosca Bellocco di Rosarno. Si è concluso in primo grado, davanti al giudice per l’udienza preliminare Matteo Ferrante, il processo nato da un’inchiesta della Dda di Catanzaro coordinata dal procuratore Nicola Gratteri. La sentenza, in sostanza, ha accolto le richieste del pm Veronica Calcagno. Oltre al deputato ed ex parlamentare europeo dell’Udeur Armando Veneto, sono stati condannati gli altri quattro imputati che hanno scelto il rito abbreviato: Rosario Marcellino (4 anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Armando Veneto è statoa 6di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa e per corruzione in atti giudiziari aggravata dall’agevolazione alla ‘ndrangheta. Denaro in cambio della libertà, sentenze comprate e giudici pagati per fare gregari della cosca Bellocco di Rosarno. Si è concluso in primo grado, davanti alper l’udienza preliminare Matteo Ferrante, il processo nato da un’inchiesta della Dda di Catanzaro coordinata dal procuratore Nicola Gratteri. La sentenza, in sostanza, ha accolto le richieste del pm Veronica Calcagno. Oltre al deputato ed ex parlamentare europeo dell’Udeur Armando Veneto, sono stati condannati gli altri quattro imputati che hanno scelto il rito abbreviato: Rosario Marcellino (4...

