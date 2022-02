“So quello che ho visto”. GF, la nuova bomba su Biagio D’Anelli mette in allarme Miriana Trevisan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono conosciuti al GF Vip 6. Nella Casa è scoppiata la passione: prima le chiacchiere, poi gli abbracci quindi i baci e nessuno dei due che riusciva a togliere lo sguardo dall’altro. Poi è arrivata l’eliminazione per Biagio D’Anelli e la relazione si è interrotta. Ma dall’esterno il ragazzo ha sempre detto di voler aspettare l’ex ragazza di Non è la Rai. E a quanto pare appena il reality sarà finito per loro inizierà una nuova avventura. Biagio D’Anelli ha anche accettato di fare la quarantena per poter rientrare in Casa e rivedere Miriana Trevisan. L’ha sorpresa anche a San Valentino. Ha scritto una lettera per la sua Miriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)si sono conosciuti al GF Vip 6. Nella Casa è scoppiata la passione: prima le chiacchiere, poi gli abbracci quindi i baci e nessuno dei due che riusciva a togliere lo sguardo dall’altro. Poi è arrivata l’eliminazione pere la relazione si è interrotta. Ma dall’esterno il ragazzo ha sempre detto di voler aspettare l’ex ragazza di Non è la Rai. E a quanto pare appena il reality sarà finito per loro inizierà unaavventura.ha anche accettato di fare la quarantena per poter rientrare in Casa e rivedere. L’ha sorpresa anche a San Valentino. Ha scritto una lettera per la sua...

