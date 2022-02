Skicross, protesta contro la guerra a Sunny Valley. L’Italia e le Nazioni straniere non gareggiano, qualificazioni fantasma (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Sunny Valley si è consumata una protesta di gruppo da parte delle Nazioni estere che avrebbero dovuto partecipare alla tappa della Coppa del Mondo di Skicross, disciplina dello sci freestyle. I vari Paesi presentatisi in questa località hanno deciso di non scendere in pista, dichiarandosi contrari alla guerra che la Russia ha iniziato contro l’Ucraina. Una presa di posizione molto forte e compatta degli ospiti, che hanno rinunciato alle qualifiche odierne e chiaramente alle chiare del weekend. L’Italia era presente con cinque atleti, Simone Deromedis e compagni hanno fatto le valigie al pari degli squadroni come Svizzera, Francia, Canada oltre alla Svezia di Sandra Naeslund (la Campionessa Olimpica ha matematicamente vinto la Sfera di Cristallo). Si ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Asi è consumata unadi gruppo da parte delleestere che avrebbero dovuto partecipare alla tappa della Coppa del Mondo di, disciplina dello sci freestyle. I vari Paesi presentatisi in questa località hanno deciso di non scendere in pista, dichiarandosi contrari allache la Russia ha iniziatol’Ucraina. Una presa di posizione molto forte e compatta degli ospiti, che hanno rinunciato alle qualifiche odierne e chiaramente alle chiare del weekend.era presente con cinque atleti, Simone Deromedis e compagni hanno fatto le valigie al pari degli squadroni come Svizzera, Francia, Canada oltre alla Svezia di Sandra Naeslund (la Campionessa Olimpica ha matematicamente vinto la Sfera di Cristallo). Si ...

