Siracusa | Rosy Pellegrino eletta presidente del Lions Club Aretusa per l' anno sociale 2022 2023

(Di venerdì 25 febbraio 2022)- E' tempo di programmazione per iservice della città e di rinnovo degli incarichi direttivi. Anche ilsi è adeguato alla consuetudine, con l'assemblea ...

Grazie all'impegno di tutti i soci, il ClubAretusa ha messo in cantiere tre progetti di forte impatto sul sociale e sul territorio, dando riprova di una grande coesione e di lavoro di ......quarta e quinta degli istituti cittadini e svolto in stretta collaborazione con il Club... che risulterà così composto: Past Presidente: Salvo Bonanno - PresidentePellegrino - Primo ...Nei giorni scorsi si è tenuta l'assemblea annuale dei soci, durante il quale si è fatto un resoconto delle attività messe in campo e si è proceduto al rinnovo delle cariche direttive del club service ...