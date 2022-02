Advertising

Naz_Viareggio : Sgominata pericolosa baby gang Seminava il panico con rapine -

LA NAZIONE

Una baby gang di ragazzini minorenni stranieri ha smesso di seminare il panico in città. Due marocchini, già conosciuti dalle forze dell'ordine e un albanese, tutti d'età compresa fra i 16 e i 17 anni ...PALERMO "unababy - gang a Palermo. In una operazione congiunta di Polizia e Carabonieri sono state arrestate undici persone, tra cui due minorenni (10 in carcere e 1 agli arresti ...Una baby gang di ragazzini minorenni stranieri ha smesso di seminare il panico in città. Due marocchini, già conosciuti dalle forze dell’ordine e un albanese, tutti d’età compresa fra i 16 e i 17 anni ...Droga 'importata' dal Parco Verde di Caivano nel centro di Caserta. La piazza di spaccio era gestita da giovanissimi e pericolosi pusher pronti a difendere con le armi i loro affari criminali: quattro ...