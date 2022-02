Settimana lavorativa di 4 giorni, arriva la novità in Belgio: le ore di lavoro rimarranno le stesse (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa sul mercato del lavoro del 15 febbraio, il primo ministro belga Alexander de Croo ha annunciato che il Belgio abbraccia la Settimana lavorativa di 4 giorni. Quindi dopo Spagna, Scozia, Islanda ed Emirati Arabi Uniti , anche il Belgio opta per accorciare la Settimana lavorativa. La differenza in questo caso, rispetto alle nazioni citate in precedenza, è che il Belgio decide però di lasciare l’orario lavorativo Settimanale invariato da 38 ore. Anche lo stipendio rimarrà invariato e i dipendenti potranno inoltrare la richiesta al proprio datore di lavoro. A quest’ultimo spetterà la decisione finale: in caso di rifiuto ci dovranno essere solidi ragioni come affermato dal ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa sul mercato deldel 15 febbraio, il primo ministro belga Alexander de Croo ha annunciato che ilabbraccia ladi 4. Quindi dopo Spagna, Scozia, Islanda ed Emirati Arabi Uniti , anche ilopta per accorciare la. La differenza in questo caso, rispetto alle nazioni citate in precedenza, è che ildecide però di lasciare l’orario lavorativole invariato da 38 ore. Anche lo stipendio rimarrà invariato e i dipendenti potranno inoltrare la richiesta al proprio datore di. A quest’ultimo spetterà la decisione finale: in caso di rifiuto ci dovranno essere solidi ragioni come affermato dal ...

