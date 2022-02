Serie A, il campionato inizierà il 14 agosto, stop al doppio gol in trasferta in Coppa Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) I club di Serie A si sono riuniti oggi in assemblea e al termine della riunione hanno diramato una nota in cui rendono noto che hanno stabilito le date per il prossimo campionato (inizierà il 14 agosto) e anche l’abolizione del gol doppio in trasferta anche per la Coppa Italia. Di seguito il comunicato. Le Società della Lega Serie A si sono riunite oggi in Assemblea nella sede di via Rosellini, dove sono intervenuti i rappresentanti di tutti i 20 Club. Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente informato i presenti su due importanti decisioni di carattere sportivo assunte nell’ultimo Consiglio di Lega: le date della prossima stagione sportiva, che inizierà il 14 agosto 2022, e la modifica della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) I club diA si sono riuniti oggi in assemblea e al termine della riunione hanno diramato una nota in cui rendono noto che hanno stabilito le date per il prossimoil 14) e anche l’abolizione del golinanche per la. Di seguito il comunicato. Le Società della LegaA si sono riunite oggi in Assemblea nella sede di via Rosellini, dove sono intervenuti i rappresentanti di tutti i 20 Club. Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente informato i presenti su due importanti decisioni di carattere sportivo assunte nell’ultimo Consiglio di Lega: le date della prossima stagione sportiva, cheil 142022, e la modifica della ...

