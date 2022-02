Serie A e Coppa Italia: calendario 2022/23 e novità dei gol in trasferta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ecco quando inizierà il prossimo campionato della Serie A, mentre ci sono delle novità che riguardano i gol in trasferta della Coppa Italia Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ecco quando inizierà il prossimo campionato dellaA, mentre ci sono delleche riguardano i gol indella

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A COPPA ITALIA, ABOLITO IL GOL DOPPIO IN TRASFERTA Regola valida dall'edizione 2022-2023 #SkySport #CoppaItalia - EnricoTurcato : 14 agosto 2022. Ecco la data ufficiale di inizio della Serie A 2022/23. Confermata anche l’abolizione della rego… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A 22/23 al via il 14 agosto. Coppa Italia, addio regola gol doppio in trasferta: la nota della Lega https://t.co… - psichedelia95 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A COPPA ITALIA, ABOLITO IL GOL DOPPIO IN TRASFERTA Regola valida dall'edizione 2022-2023 #SkySport #CoppaItal… - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: ?? Importanti comunicazioni della Lega #SerieA -