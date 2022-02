Serie A 2021/2022: il calendario della 27esima giornata di campionato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi inizia la 27esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 18:45 la 27sima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022 con il match Milan-Udinese, e si concluderà lunedì 28 febbraio alle 20:45 con il posticipo Atalanta-Sampdoria. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. venerdì 25 febbraio Milan-Udinese ore 18:45 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi Genoa-Inter ore 21:00 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4k 213, Sky Sport 251) Telecronaca DAZN: Stefano Borghi, commento: Massimo Donati ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi inizia ladeldi calcio di: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 18:45 la 27simadelitaliano di calcio dicon il match Milan-Udinese, e si concluderà lunedì 28 febbraio alle 20:45 con il posticipo Atalanta-Sampdoria. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. venerdì 25 febbraio Milan-Udinese ore 18:45 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi Genoa-Inter ore 21:00 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4k 213, Sky Sport 251) Telecronaca DAZN: Stefano Borghi, commento: Massimo Donati ...

