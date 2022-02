Senza Fine, il documentario su Ornella Vanoni è un’occasione mancata (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il biopic di artisti del mondo della canzone è un genere sempre più frequentato dalle nostre parti in questi ultimi anni, tra toni e stili eterogenei. Si va dai ritratti più didascalici e assai puntuali dello specialista Giorgio Verdelli (su Pino Daniele, Mia Martini, Ezio Bosso, recentemente Paolo Conte), fino al raffinato lavoro sui materiali d’archivio di Pietro Marcello, che su Lucio Dalla ha realizzato con Per Lucio un affascinante lavoro tra poesia e sociologia, raccontando attraverso il divo della canzone un pezzo corposo di storia d’Italia. La storia e il contesto sono invece fin dall’inizio messi da parte in Senza Fine, che Elisa Fuksas ha dedicato a un personaggio singolare come Ornella Vanoni, iconico, ingombrante, e anche ironicamente e volutamente col passare degli anni sempre più sopra e fuori le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il biopic di artisti del mondo della canzone è un genere sempre più frequentato dalle nostre parti in questi ultimi anni, tra toni e stili eterogenei. Si va dai ritratti più didascalici e assai puntuali dello specialista Giorgio Verdelli (su Pino Daniele, Mia Martini, Ezio Bosso, recentemente Paolo Conte), fino al raffinato lavoro sui materiali d’archivio di Pietro Marcello, che su Lucio Dalla ha realizzato con Per Lucio un affascinante lavoro tra poesia e sociologia, raccontando attraverso il divo della canzone un pezzo corposo di storia d’Italia. La storia e il contesto sono invece fin dall’inizio messi da parte in, che Elisa Fuksas ha dedicato a un personaggio singolare come, iconico, ingombrante, e anche ironicamente e volutamente col passare degli anni sempre più sopra e fuori le ...

