Sei Nazioni 2022 | Irlanda-Italia | i convocati del ct Crowley

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Kieran, Commissario Tecnico della Nazionalena Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 27 febbraio alle 16 (ne) affronterà l’all’Aviva Stadium di Dublino nel match valido per la terza giornata del Guinness Sei. Lo scrive la Federugby. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e TV8 con collegamento a partire dalle 15.15. “Sarà il confronto numero trentaquattro tra le due squadre. Triangolo allargato formato da Padovani, Bruno – al primo cap nel Sei– e Ioane schierato dall’inizio per la seconda volta dopo la vittoria contro l’Uruguay nell’ultimo match delle Autumn Nations Series giocato a Parma. Inedita coppia di centri formata da Brex e Marin che farà il suo debutto da ...

... ha ufficializzato la formazione che domenica 27 febbraio alle 16 (italiane) affronterà l'Irlanda all'Aviva Stadium di Dublino nel match valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2022. La ... Scenderà in campo domenica, con fischio d'inizio alle 16, l'Italia di Kieran Crowley per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2022. A Dublino, contro l'Irlanda, gli azzurri vanno a caccia del ...