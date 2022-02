Scrittori: è morto Luan Starova, il romanziere della monumentale 'Saga balcanica' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Skopje (Macedonia), 25 feb. - (Adnkronos) - Lo scrittore e diplomatico macedone di origine albanese Luan Starova, autore della 'Saga balcanica' in dieci romanzi, scritti in macedone e in albanese, in cui tratta il destino complesso della sua famiglia di migranti, con una scrittura raffinata ricca di riflessioni sulla storia balcanica del XX secolo, è morto all'età di 81 anni a Skopje, capitale della Macedonia. "I libri di mio padre" (Rubbettino) è il primo volume dell'epopea della storia centenaria dell'esilio della famiglia di Starova, la cui sorte è emblema del destino collettivo del popolo albanese, e balcanico in generale, perseguitato dalla minaccia del disfacimento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Skopje (Macedonia), 25 feb. - (Adnkronos) - Lo scrittore e diplomatico macedone di origine albanese, autore' in dieci romanzi, scritti in macedone e in albanese, in cui tratta il destino complessosua famiglia di migranti, con una scrittura raffinata ricca di riflessioni sulla storiadel XX secolo, èall'età di 81 anni a Skopje, capitaleMacedonia. "I libri di mio padre" (Rubbettino) è il primo volume dell'epopeastoria centenaria dell'esiliofamiglia di, la cui sorte è emblema del destino collettivo del popolo albanese, e balcanico in generale, perseguitato dalla minaccia del disfacimento, ...

