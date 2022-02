Scossone in vetta al Ranking ATP | Djokovic abdica dopo due anni | Medvedev nuovo n 1

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Quando meno te l’aspetti, termina momentaneamente il regno di Novakinal. Nell’ATP 500 in fase di svolgimento a Dubai, il chiacchierato serbo termina anzitempo la sua corsa al titolo venendo eliminato da Jiri Vesely ai quarti di finale. Il ceco, vittorioso per 6-4 7-6, occupa solo la 123esima posizione nelle classifiche mondiali, ma ha avuto l’onore di battere il 20 volte campione Slam per la seconda volta in carriera. In passato ci era già riuscito a Montecarlo, nel lontano 2016. Questa clamorosa sconfitta fa dunquere Nole dalla cima del: da lunedì ilcapofila sarà il russo Daniil, attualmente impegnato nel torneo di Acapulco. Il finalista degli scorsi Australian Open diventa così il 27esimo numero uno nella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scossone vetta

OnRugby

In vista di qualche possibilea fine mese dopo che scadranno i punti degli Australian Open 2021 (il 21 febbraio per via dello slittamento temporale della passata edizione) inc'è ...... mentre gli ofantini presidiano laa quota 48 punti. Grazie al mercato di gennaio, la squadra ... con la nuova guida tecnica che dovrà, fin da subito, dare unoall'ambiente in un match ...In vista di qualche possibile scossone a fine mese dopo che scadranno i punti degli Australian Open 2021 (il 21 febbraio per via dello slittamento temporale della passata edizione) in vetta c'è sempre ...Dopo una sessione di mercato importante, dalla quale era lecito aspettarsi uno scossone interno, la squadra ancora non ... ancora al terzo posto della classifica ad un solo punto dalla vetta – e poi ...