Sciopero dei trasporti. Ecco come muoversi a Torino (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi, venerdì 25 febbraio 2022 è previsto uno Sciopero nazionale della durata di 24 ore del settore trasporto pubblico locale – sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – TPL Mobilità, cui aderiscono le Organizzazioni territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna.Contestualmente, anche l'Organizzazione Fast-Confsal aderisce allo Sciopero nazionale per la durata di 4 ore.IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE:Servizio URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, CENTRI DI SERVIZI AL CLIENTE: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00Servizio EXTRAURBANO, Servizio FERROVIARIO sfmA – Venaria-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. I treni garantiti in caso di Sciopero sono evidenziati nell'orario corrente esporto al pubblico in ...

