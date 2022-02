Sciolina | la sostanza magica che migliora le prestazioni degli sci

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli atleti professionisti che praticano sci e snowboard non possono fare a meno della. Di cosa si tratta? E perché questaappare così importante per gli sport invernali agonistici? Che cos’è la? (Pixabay) – curiosauro.it: perché si usa Laè unacerosa composta da varie resine e idrocarburi, spesso addizionati con fluoro e altri minerali. Si applica sul latosci o dello snowboard (soletta) che poggia sulla neve. Per quale motivo? Per evitare che il ghiaccio limiti lo scorrimento delle tavole e quindi perre leatletiche di chi scia. Esistono diversi tipi di. Tantissimi sono infatti i materiali utilizzati a seconda dell’uso. Ci sono ...