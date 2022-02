Sci freestyle, cancellate le gare di Coppa del Mondo in Russia: skicross e aerials si fermano per la guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) La FIS ha deciso di cancellare le gare della Coppa del Mondo di sci freestyle che si sarebbero dovute disputare nel weekend in Russia. A spingere la Federazione Internazionale è stata chiaramente la guerra aperta dalla Russia contro l’Ucraina. Una decisione giunta comunque con ritardo, visto che stamattina sono andate in scena le qualificazioni dello skicross a Sunny Valley: l’Italia e le altre Nazioni straniere avevano deciso di non partecipare all’evento, ma in pista sono comunque scesi alcuni atleti russi. Sono state dunque cancellate le quattro gare di skicross a Sunny Valley (due per sesso tra sabato e domenica) e le gare di aerials a Yaroslavl (una per sesso ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) La FIS ha deciso di cancellare ledelladeldi sciche si sarebbero dovute disputare nel weekend in. A spingere la Federazione Internazionale è stata chiaramente laaperta dallacontro l’Ucraina. Una decisione giunta comunque con ritardo, visto che stamattina sono andate in scena le qualificazioni delloa Sunny Valley: l’Italia e le altre Nazioni straniere avevano deciso di non partecipare all’evento, ma in pista sono comunque scesi alcuni atleti russi. Sono state dunquele quattrodia Sunny Valley (due per sesso tra sabato e domenica) e ledia Yaroslavl (una per sesso ...

