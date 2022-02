Sci alpino, slalom maschile Garmisch 2022 domani in tv: orario e diretta streaming (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Garmisch, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022. Dopo l’appuntamento olimpico di Pechino 2022 torna la Coppa del Mondo. Gli azzurri Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala cercheranno di riscattarsi dopo la deludente prestazione ai Giochi. Appuntamento alle ore 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2021/. Dopo l’appuntamento olimpico di Pechinotorna la Coppa del Mondo. Gli azzurri Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala cercheranno di riscattarsi dopo la deludente prestazione ai Giochi. Appuntamento alle ore 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30.tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

