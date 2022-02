Sci alpino, Coppa del Mondo 2022: a Crans Montana è Italia contro Svizzera. Goggia e Suter si sfidano per la coppa di discesa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da Pechino a Crans Montana. Qualche giorno dopo la fine delle Olimpiadi Invernali 2022, riparte subito la coppa del Mondo di sci alpino e lo fa con una doppia discesa libera nella località Svizzera. Una due giorni molto attesa dall’Italia e soprattutto da Sofia Goggia, che si sta giocando con Corinne Suter la coppa di specialità in un nuovo duello proprio come ai Giochi, quando ad imporsi fu l’elvetica proprio davanti alla bergamasca. Due discese fondamentali per la classifica, con Goggia che si trova al comando della graduatoria con 400 punti contro i 331 di Suter. La pista di Crans ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da Pechino a. Qualche giorno dopo la fine delle Olimpiadi Invernali, riparte subito ladeldi scie lo fa con una doppialibera nella località. Una due giorni molto attesa dall’e soprattutto da Sofia, che si sta giocando con Corinneladi specialità in un nuovo duello proprio come ai Giochi, quando ad imporsi fu l’elvetica proprio davanti alla bergamasca. Due discese fondamentali per la classifica, conche si trova al comando della graduatoria con 400 puntii 331 di. La pista di...

