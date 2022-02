Sci alpino, a Garmisch gli slalomisti si contendono una fetta del globo di cristallo. Vinatzer, Sala e Razzoli ancora in corsa (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino riapre i battenti dopo le Olimpiadi pechinesi e propone due slalom maschili sul pendio bavarese di Garmiasch-Partenkirchen. Sabato 26 e domenica 27 febbraio gli specialisti dei rapid-gates si giocano una bella fetta di coppa di specialità e sono davvero tanti gli atleti che possono avanzare la candidatura al globo di cristallo. Tra questi spicca un terzetto azzurro composto da Stefano Sala, Giuliano Razzoli ed Alex Vinatzer, i quali fanno parte del folto gruppo di sciatori distanziati meno di 120 punti dal pettorale rosso Lucas Braathen. Mancano quattro slalom al termine della stagione, basterebbero in teoria due piazzamenti sul podio per smuovere gli equilibri della graduatoria e scalare una decina di posizioni. Anche in questa tappa ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Coppa del Mondo di sciriapre i battenti dopo le Olimpiadi pechinesi e propone due slalom maschili sul pendio bavarese di Garmiasch-Partenkirchen. Sabato 26 e domenica 27 febbraio gli specialisti dei rapid-gates si giocano una belladi coppa di specialità e sono davvero tanti gli atleti che possono avanzare la candidatura aldi. Tra questi spicca un terzetto azzurro composto da Stefano, Giulianoed Alex, i quali fanno parte del folto gruppo di sciatori distanziati meno di 120 punti dal pettorale rosso Lucas Braathen. Mancano quattro slalom al termine della stagione, basterebbero in teoria due piazzamenti sul podio per smuovere gli equilibri della graduatoria e scalare una decina di posizioni. Anche in questa tappa ...

