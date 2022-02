Scendono sotto 5 mln italiani senza vaccino, 1,2 mln over 50 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Scendono sotto i 5 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti - Covid: sono 4.847.910. Gli ultracinquantenni non protetti sono 1 milione e 282. La settimana ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022)i 5 milioni glial di sopra dei 5 anni ancoraalcuna dose dianti - Covid: sono 4.847.910. Gli ultracinquantenni non protetti sono 1 milione e 282. La settimana ...

Advertising

SanMarino_RTV : #Covid #SanMarino Un ricovero in più in ospedale. In #Italia #Rt in calo @FrancescaBilio - UnioneSarda : #Covid19 - Scendono sotto i 5 milioni gli italiani senza alcuna dose di vaccino - lasiciliait : Covid, scendono sotto 5 milioni gli italiani senza vaccino: 1,2 sono over 50 - iconanews : Scendono sotto 5 mln italiani senza vaccino, 1,2 mln over 50 - paoloigna1 : In #CoreadelSud i casi di #covid19 scendono sotto quota 170.000 preuccupazione per i casi severi. -