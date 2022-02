Scamacca per il futuro o Lukaku per il presente: Inter, che fai? I pro e i contro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

SerieA : Il @SassuoloUS espugna il Meazza ?? Per i ??? segnano #Raspadori e #Scamacca ?? #InterSassuolo #SerieATIM??… - SerieA : POV: sei Junior #Traore, sei alla Scala del Calcio, stai per regalare un assist al bacio a Gianluca #Scamacca! ?? ??… - SerieBNewsCom : ??BNEWS | ????#Inter, #DiGregorio può lasciare il #Monza e rientrare nei dialoghi col #Sassuolo per #Scamacca e… - sassuolonews : Dionisi: 'Cerco l'equilibrio. I miei aggettivi per Raspadori, Scamacca e Berardi' - I_M_Fez : RT @InterOlogy1908: ?? #Lukaku vuole tornare all'#Inter, è il suo desiderio da tempo. Il club nerazzurro però sta lavorando per #Scamacca. P… -