Sanzioni contro la Russia, se l’Italia resta tiepida mette a rischio la democrazia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sembra che l’Italia sia rimasta sola con l’Ungheria ad opporsi alla sanzione più dura per la Russia: estromettere la Russia dal circuito finanziario Swift. Sappiamo bene che l’Europa nei confronti di Mosca sta per prendere in mano una lama tagliente: quanto più deciso l’affondo verso l’invasore, tanto più profonda la ferita che ci procureremo sul nostro stesso corpo. Ma se diciamo che è in ballo il diritto universale alla libertà, che è il principio e il destino ultimo della nostra convivenza, allora quello sarà un diritto supremo, indiscutibile. Indiscutibile persino quando alcune ragioni di Mosca, come ad esempio il nefasto allargamento ad Est della Nato, non erano del tutto infondate. Però una cosa è riconoscere le proprie mancanze, fare autocritica per l’arroganza con la quale l’Occidente ha trattato Mosca dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sembra chesia rimasta sola con l’Ungheria ad opporsi alla sanzione più dura per la: estrore ladal circuito finanziario Swift. Sappiamo bene che l’Europa nei confronti di Mosca sta per prendere in mano una lama tagliente: quanto più deciso l’affondo verso l’invasore, tanto più profonda la ferita che ci procureremo sul nostro stesso corpo. Ma se diciamo che è in ballo il diritto universale alla libertà, che è il principio e il destino ultimo della nostra convivenza, allora quello sarà un diritto supremo, indiscutibile. Indiscutibile persino quando alcune ragioni di Mosca, come ad esempio il nefasto allargamento ad Est della Nato, non erano del tutto infondate. Però una cosa è riconoscere le proprie mancanze, fare autocritica per l’arroganza con la quale l’Occidente ha trattato Mosca dopo la ...

