Sant’Agata de’ Goti, martedì interruzione idrica per lavori in via Cerreta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica in Via Cerreta del Comune di S. Agata de’ Goti, martedì 1 marzo è necessario interrompere l’erogazione idrica dalle ore 8,00 fino ad ultimazione dei lavori, previsti intorno alle ore 13 salvo imprevisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che a causa disulla retein Viadel Comune di S. Agata de’1 marzo è necessario interrompere l’erogazionedalle ore 8,00 fino ad ultimazione dei, previsti intorno alle ore 13 salvo imprevisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Sant'Agata de' Goti, martedì interruzione idrica per #Lavori in via Cerreta ** - in_lavoro : 1 AIUTO CUOCO DI RISTORANTE Sede di lavoro SANT’AGATA DE’ GOTI (BN) LAVORO A TEMPO DETERMINATO Codice offerta 0… - in_lavoro : ricercato n. 1 AIUTO CUOCO DI RISTORANTE Sede di lavoro SANT’AGATA DE’ GOTI (BN) Tipologia di contratto LAVORO A… - anteprima24 : ** Prosegue la campagna 'plastic free' di #Gesesa nelle scuole: tappa a Sant'Agata de' Goti **… - attilio_vg : Il Sannio Quotidiano: Sant'Agata de' Goti punta alla bandiera arancione del Touring Club. -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata de’ “Plastic Free” di Gesesa a Sant'Agata de Goti ilVaglio