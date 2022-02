Sansone | “Simpatizzo più Salernitana che Napoli | vi spiego il motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nicola, centrocampista del Bologna, ha rilasciato una interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito quanto evidenziato: “La panchina? La odio, come ogni giocatore. Ma senza polemica che il rispetto per l’allenatore deve esserci e c’è. A gennaio c’era aria d’addio? Qualche possibilità c’era stata ma alla fine abbiamo deciso di no. Fosse per me e la mia famiglia sarebbe impossibile andare via da qui”. FOTO: Imago –Bologna “Contratto in scadenza nel 2023? Non ci penso ora, vorrei restare qui ma vorrei anche sentirmi più coinvolto. Ma nel calcio non si sa mai, magari in estate prolunghiamo”. “Spaccatura nello spogliatoio? Le ho sentite quelle voci. Vivevamo molto male la mancanza di vittorie ma il clima è sempre stato al top. Lacome un derby? Mio padre è di Novi Velia e in Cilento ...