Sangiuliano | “Putin si sente ancora il tenente colonnello del Kgb Ma sta perdendo consenso”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Uno che ben conosce bene Vladimirper averlo studiato in tutte le sue mosse per una biografia recente (, vita di uno Zar, Mondadori ) è il direttore del Tg2 Gennaro: del dittatore russo dice: «L’invasione fa parte di un disegno. Per il presidente la caduta dell’Urss è stata un trauma». In una lunga intervista a Libero il giornalista e saggista spiega molti aspetti politici e psicologici che sono riconducibili all’invasione dell’Ucraina. Anzitutto il suo vissuto. «Lui è un figlio dell’Urss e dell’assedio di Leningrado, dove i russi persero 700mila vite umane esubì danni diretti a livello familiare. Tutta la sua psicologia è generata dalla sindrome dell’assedio: ossia dall’idea che la Russia venga assediata e abbia necessità di difendersi dalle minacce esterne. A questo trauma si somma ...

Leggi anche >, il direttore del Tg2 autore di una biografia su'Attacca perché ha la sindrome dell'assedio' Alberto Matano, la carriera di giornalista 'Sono il tipico professionista ...E a quel punto Dmytro Volovnykiv sbotta: 'Non dica bugie' "Chi è davvero, perché non si fermerà all'Ucraina": Gennaro, l'ombra dell'Urss