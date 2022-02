San Lorenzello | da domenica torna il tradizionale mercatino dell’antiquariato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Bn) – L’Amministrazione comunale di Sanrende noto che27 febbraio 2022 tornerà il(MercAntico), che interesserà le strade del Centro storico del Paese. Dalle ore 9,00 alle ore 20,00, in occasione della manifestazione, la chiusura al transito e sosta per ogni tipo di veicolo a motore e velocipede agirà sulle seguenti strade con segnaletica che sarà apposta in loco: 1. Via Giustiniani, dall’altezza del Bar Di Meo all’intersezione con via Fusco; 2. Via Surripe, dall’incrocio con via Giustiniani all’incrocio con via Ariella/Via Massone; 3. Piazza A. Cestari, dal passo carrabile n. 18/2021 all’incrocio con via Roma; 4. Via Roma, dall’incrocio con via Surripe all’incrocio con via ...