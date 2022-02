Salvini:ingiusto e controproducente attacco Tusk a governo Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) "ingiusto e controproducente l'attacco del presidente del Partito Popolare Europeo ai governi Italiano, tedesco e ungherese sulle sanzioni alla Russia. La guerra si ferma solo se rimaniamo uniti e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "l'del presidente del Partito Popolare Europeo ai governino, tedesco e ungherese sulle sanzioni alla Russia. La guerra si ferma solo se rimaniamo uniti e ...

Advertising

fisco24_info : Ucraina-Russia, accusa di Tusk a Italia e Germania su sanzioni: (Adnkronos) - 'Bloccano sanzioni più dure, disonore… - infoitinterno : Ucraina: Salvini, ingiusto attacco presidente Ppe a governo italiano - Rosyfree74 : RT @Roc_and_Roll: @baronebarolo @salvini_giacomo @Rosyfree74 L'Italia aderisce alla Commissione europea per la Democrazia attraverso il Dir… - Roc_and_Roll : @baronebarolo @salvini_giacomo @Rosyfree74 L'Italia aderisce alla Commissione europea per la Democrazia attraverso… - max5mau : @matteosalvinimi Molto bene il lavoro che avete fatto per poter avere 2.000 euro in tasca da spendere, trovo ingius… -