Salute | un' insalata di rucola al giorno abbassa la pressione

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Un'insalata di rucola al giorno fa abbassare la pressione e protegge i vasi sanguigni dall'invecchiamento. A produrre questo effetto benefico - spiega la Società italiana di farmacologia (Sif) - è l'erucina, principio attivo contenuto nella rucola (ma anche nel broccolo e nel cavolo, che fanno parte insieme alla rucola della famiglia delle Brassicacee o crucifere) che è un profarmaco capace di rilasciare acido solfidrico, gas dal caratteristico odore di uova marce, lo stesso che si ritrova in alcune sorgenti termali e che già i Romani sfruttavano per le sue proprietà benefiche. L'organismo è in grado di produrre acido solfidrico autonomamente, ma in alcune situazioni patologiche, come ad esempio l'ipertensione ...

