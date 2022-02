Salute, 68 % ospedali ha ridotto ricoveri in cardiologia causa covid (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 68 % degli ospedali ha ridotto i ricoveri dei pazienti cardiopatici e il 50 % gli esami diagnostici mentre il 45% ha dovuto tagliare le cure ambulatoriali. Sono gli effetti della pandemia. E’ quanto rileva la Società italiana di cardiologia che avverte: “La mortalità per infarto e ictus rischia ora di tornare ai livelli di 20 anni fa”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 68 % deglihadei pazienti cardiopatici e il 50 % gli esami diagnostici mentre il 45% ha dovuto tagliare le cure ambulatoriali. Sono gli effetti della pandemia. E’ quanto rileva la Società italiana diche avverte: “La mortalità per infarto e ictus rischia ora di tornare ai livelli di 20 anni fa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

news_ravenna : La sanità del futuro in Emilia-Romagna: pronto il piano “PNRR-salute”. All’Ausl Romagna destinati 133 milioni per C… - PicenoTime : Covid, Istituto Superiore Sanità e Ministero Salute: “Rt in calo a 0,73%. Ospedali sempre meno pieni”… - zaiapresidente : ?? Tra i 94 ospedali in Italia premiati dalla Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di… - lifestyleblogit : Salute, 68 % ospedali ha ridotto ricoveri in cardiologia causa covid - - italiaserait : Salute, 68 % ospedali ha ridotto ricoveri in cardiologia causa covid -