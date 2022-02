Advertising

ilgiornale : La Rai ha modificato i palinsesti per lasciar spazio all'informazione dal fronte ucraino: dopo Doc nelle tue mani s… - infoitcultura : Milly Carlucci, decisione definitiva della Rai: salta tutto in extremis - infoitcultura : Salta Milly Carlucci e arriva Montalbano: ecco perché - Furiaceca__ : @il_farmacista @62_milly Il giocatore del Cagliari salta sempre in quella posizione non tocca mai Rui, semmai è lui… - Cleo_55 : @milly_carlucci @IlCantanteRai1 Dai, salta fuori Gristiano Malcioglio (ho pensato in Spagnolo) ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Salta Milly

Il Cantante Mascherato diCarlucci non va in onda:la terza puntata di venerdì 25 febbraio 2022 su Rai1. Come mai? Lo show delle maschere condotto daCarlucci si ferma per una settimana per lasciare spazio ...La guerra in Ucraina ci coinvolge da vicino. Si sta combattendo nel cuore dell'Europa, a poco più di un'ora d'aereo da Milano. Le truppe russe hanno l'obiettivo di conquistare Kiev, capitale europea, ...Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci non va in onda: salta la terza puntata di venerdì 25 febbraio 2022 su Rai1. Come mai? Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci non va in onda: salta la terza ...Il conflitto Russia - Ucraina alla base della scelta di Rai 1 di far slittare la puntata dello show condotto da Milly Carlucci in programma per questa sera ...