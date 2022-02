Salta Il Cantante Mascherato. Al suo posto Montalbano in replica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milly Carlucci Il conflitto tra Russia e Ucraina ha stravolto i palinsesti Rai. L’ultima decisione di impatto riguarda la sospensione dell’intrattenimento in prima serata: questa sera la terza puntata de Il Cantante Mascherato non andrà in onda. Già ieri sera era Saltato l’appuntamento settimanale con la seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani, che ha lasciato il posto allo Speciale TG1. Oggi, invece, non ci sarà lo show di Milly Carlucci, al posto del quale al momento non è previsto nessun approfondimento di attualità bensì la replica del film tv Un Covo di Vipere della serie Il Commissario Montalbano. Una scelta di riguardo nei confronti della situazione internazionale, che porta ad evitare canzoni e balletti in diretta mentre a “pochi” chilometri si contano i ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milly Carlucci Il conflitto tra Russia e Ucraina ha stravolto i palinsesti Rai. L’ultima decisione di impatto riguarda la sospensione dell’intrattenimento in prima serata: questa sera la terza puntata de Ilnon andrà in onda. Già ieri sera erato l’appuntamento settimanale con la seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani, che ha lasciato ilallo Speciale TG1. Oggi, invece, non ci sarà lo show di Milly Carlucci, aldel quale al momento non è previsto nessun approfondimento di attualità bensì ladel film tv Un Covo di Vipere della serie Il Commissario. Una scelta di riguardo nei confronti della situazione internazionale, che porta ad evitare canzoni e balletti in diretta mentre a “pochi” chilometri si contano i ...

