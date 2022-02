Salta anche Il cantante mascherato 3 | vanno in onda le repliche di Montalbano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Cambia ancora la programmazione di Rai 1 e potrebbe variare nuovamente qualora ci fossero delle notizie da dare in tempo reale agli italiani. Oggi 25 febbraio 2022la terza puntata de Il3 e, stando alle ultime notizie relative alla programmazione odierna, dovrebbe andare inuna replica de Il commissario. La scelta della Rai è chiara: la fiction si può sospendere all’ultimo momento senza troppe ripercussioni, può essere interrotta o tagliata, trattandosi di una replica, diverso sarebbe il discorso da fare con un programma impegnativo come quello di Milly Carlucci. Ed èprobabilmente per questo motivo che la Rai ha deciso di non recuperare questa sera la puntata di Doc-Nelle tue mani 2ta ieri. Si teme, purtroppo, che ...

Advertising

infoitcultura : Rai 1, salta l’intera programmazione: stop anche alla prima serata! - tv_e_calcio : Salta #DocNelleTueMani e il #GFvip prende il volo anche di giovedì con oltre il 20% ?? - male lo speciale #TG1 al 13… - SerieTvserie : Guerra in Ucraina: domani su Rai1 niente Cantante mascherato, salta anche Storie italiane, Unomattina inizia alle 9… - sallicitra : 'Cina' e se gli salta il ghiribizzo della annessione, attenti anche al 4° esercito più potente la Turchia, pur face… - tvblogit : Guerra in Ucraina: domani su Rai1 niente Cantante mascherato, salta anche Storie italiane, Unomattina inizia alle 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Salta anche

questa mattina Storie Italiane non andrà in onda . Così come avvenuto ieri, giovedì 24 febbraio, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele "" per via degli aggiornamenti sullo ...MONTORIO - 'il dibattito pubblico chiesto dalla minoranza sulla localizzazione del polo scolastico. La ...stagione in cui lo Stato introduce i docenti specializzati in educazione motoria...Salta anche Il cantante mascherato 3: lo show di Milly Carlucci non va in onda, al suo posto una replica di Montalbano ...Dopo aver sostituito Doc 2 – Nelle tue mani con uno speciale del Tg1 nel corso della giornata di ieri, è di queste ore la notizia che salterà anche l’appuntamento con Il cantante mascherato di questa ...