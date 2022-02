Salernitana | Nicola | «I tifosi vogliono spingerci verso la salvezza»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) . Le parole del tecnico dei granata SQUADRA – «Perotti e Ribery avevano avuto un piccolo fastidio, ma gli esami clinici hanno escluso subito problematiche serie e hanno svolto tutti gli allenamenti. Chiaramente abbiamo raccolto dei dati, qualcuno ha avuto un dispendio di energie maggiori. Noi dobbiamo rispettare le abitudini che avevano i giocatori, cambiando la metodologia ma in modo progressivo. Voglio unaa mille, che stia sul pezzo». GUERRA – «Non sono un politico, non entro nel merito. Ma umanamente c’è un profondo dispiacere, tutto quello che sta succedendo non ha senso». SPINTA– «La gente ha ampiamente dimostrato all’Arechi che hanno voglia di accompagnarci in questa impresa. Tutti noi sappiamo cosa vogliamo ottenere, è l’ambiente che ci sta spingendo. Il nostro tifo è coerente e corretto: non pretendono la ...

L'allenatore Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra la sua Salernitana e il Bologna: 'Non è stata una settimana difficile. Perotti e Ribery avevano avuto un piccolo fastidio, ma gli esami clinici hanno escluso subito problematiche serie e hanno svolto tutti gli allenamenti. Chiaramente abbiamo raccolto dei dati, qualcuno ha avuto un dispendio di energie maggiori. Noi dobbiamo rispettare le abitudini che avevano i giocatori, cambiando la metodologia ma in modo progressivo. Voglio una Salernitana a mille, che stia sul pezzo». GUERRA – «Non sono un politico, non entro nel merito. Ma umanamente c'è un profondo dispiacere, tutto quello che sta succedendo non ha senso».