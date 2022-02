Salernitana-Bologna | Nicola | “Perotti e Ribery ok | Bonazzoli da valutare Vogliamo l’impresa”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Non è stata una settimana difficile.avevano avuto un piccolo fastidio, ma gli esami clinici hanno escluso subito problematiche serie e hanno svolto tutti gli allenamenti. Chiaramente abbiamo raccolto dei dati, qualcuno ha avuto un dispendio di energie maggiori. Voglio unaa mille, che stia sul pezzo,andare oltre le difficoltà. Non importa più dove arriverai, conta essere certi di potercela fare.? Parte della settimana l’ha svolta con noi, in altri momenti ha lavorato a parte. Domani mattina ci saranno nuove indicazioni mediche, vedremo quale sarà la decisione finale. La gente ha ampiamente dimostrato all’Arechi che hanno voglia di accompagnarci in questa impresa. Tutti noi sappiamo cosaottenere, è l’ambiente che ci sta ...

L'allenatore Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra la Salernitana e il Bologna: 'Non è stata una settimana difficile. Perotti e Ribery avevano avuto un piccolo fastidio, ma gli esami clinici hanno escluso subito problematiche serie e hanno svolto tutti gli allenamenti. Chiaramente abbiamo raccolto dei dati, qualcuno ha avuto un dispendio di energie maggiori. Voglio una Salernitana a mille, che stia sul pezzo, andare oltre le difficoltà. Non importa più dove arriverai, conta essere certi di potercela fare. Bonazzoli? Parte della settimana l'ha svolta con noi, in altri momenti ha lavorato a parte. Domani mattina ci saranno nuove indicazioni mediche, vedremo quale sarà la decisione finale. La gente ha ampiamente dimostrato all'Arechi che hanno voglia di accompagnarci in questa impresa. Tutti noi sappiamo cosa ottenere, è l'ambiente che ci sta spingendo. Io valuterò esclusivamente gli atteggiamenti, per me la strada intrapresa è quella giusta'. BOLOGNA – 'Mihajlovic è un allenatore importante, ha ...'