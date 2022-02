Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Il fascino dell’ambiguità. Ogni esistenza ha la sua epica. Non c’è peccato senza redenzione, non c’è bugia senza perdono. Gli uomini sono sempre dei liceali in gita, seduti in pullman nelle ultime file. “Le vie dell’Eden”, l’ultimo libro di Eshkol Nevo - di Annalena Benini Feluche d’italia. Piaceri e doveri dei diplomatici. Si comincia da Bruxelles, la città dei tre ambasciatori, della Ue, e dell’innovazione ritrovata - di Michele Masneri La russificazione di Gogol’. L’autore de “Le anime morte”, tormentato e smarrito, era ucraino ed europeo. Mosca lo usò anche da morto - di Stefano Cingolani Nemica carne. David Haziza, giovane filosofo francese, va ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine diculturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Il fascino dell’ambiguità. Ogni esistenza ha la sua epica. Non c’è peccato senza redenzione, non c’è bugia senza perdono. Gli uomini sono sempre dei liceali in gita, seduti in pullmane ultime file. “Le vie dell’Eden”, l’ultimo libro di Eshkol Nevo - di Annalena Benini Feluche d’italia. Piaceri e doveri dei diplomatici. Si comincia da Bruxelles, la città dei tre ambasciatori, della Ue, e dell’innovazione ritrovata - di Michele Masneri La russificazione di Gogol’. L’autore de “Le anime morte”, tormentato e smarrito, era ucraino ed europeo. Mosca lo usò anche da morto - di Stefano Cingolani Nemica carne. David Haziza, giovane filosofo francese, va ...

