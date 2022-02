“S…, sei senza dignità”. GF Vip, l’offesa choc di Katia Ricciarelli a Jessica Selassié (Di venerdì 25 febbraio 2022) Volano offese e non si risparmiano alcuni concorrenti del GF Vip. Parliamo, naturalmente, di Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié: sono loro che più di tutti hanno avvelenato l’ambiente della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, alla fine, hanno avuto la meglio le sorelle: durante la puntata del 24 febbraio infatti, Katia Ricciarelli è stata eliminata con il 24% delle preferenze. Ma prima di andarsene, l’ex moglie di Pippo Baudo, ha deciso che c’era ancora qualcosa da dire. E naturalmente la sua vittima è stata proprio Lulù Selassié. L’ex soprano ha detto: “Tu come ti permetti di dire a Davide che deve insegnarmi le cose o dirmi cosa dire?”. E ancora Katia Ricciarelli: “Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto qui dento offendendo tutti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Volano offese e non si risparmiano alcuni concorrenti del GF Vip. Parliamo, naturalmente, die le sorelle: sono loro che più di tutti hanno avvelenato l’ambiente della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, alla fine, hanno avuto la meglio le sorelle: durante la puntata del 24 febbraio infatti,è stata eliminata con il 24% delle preferenze. Ma prima di andarsene, l’ex moglie di Pippo Baudo, ha deciso che c’era ancora qualcosa da dire. E naturalmente la sua vittima è stata proprio Lulù. L’ex soprano ha detto: “Tu come ti permetti di dire a Davide che deve insegnarmi le cose o dirmi cosa dire?”. E ancora: “Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto qui dento offendendo tutti, ...

