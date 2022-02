Russia - Ucraina, Lavrov: 'Ci vendicheremo contro le sanzioni dell'Occidente' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha assicurato che 'nessuno pianifica di occupare l'Ucraina'. Il ministro ha parlato dopo aver incontrato a Mosca i due leader separatisti delle ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Serghei, ha assicurato che 'nessuno pianifica di occupare l''. Il ministro ha parlato dopo aver incontrato a Mosca i due leader separatistie ...

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - tigrelt : RT @Serena27711917: La popolazione ucraina è solo felice di essere liberata da un presidente tiranno.È dal 2014 che si trovano in questa co… - gipsy1966 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Pechino frena: 'Contro qualsiasi sanzione alla Russia' #cinese #russia #ucraina #pechino -