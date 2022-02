Russia Ucraina diretta, i carri armati russi entrano a Kiev. Zelensky a Putin: trattiamo. Battaglia all'aeroporto, molti morti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Kiev Kuleba ha denunciato «orribili» attacchi con missili dei russi su Kiev. Nella notte infatti, ci sono state ancora esplosioni nella... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri ucrainoKuleba ha denunciato «orribili» attacchi con missili deisu. Nella notte infatti, ci sono state ancora esplosioni nella...

