Russia pronta a “negoziare”, ma vuole un altro governo a Kiev: le parole di Lavrov (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – Kiev sta per cadere, ma la domanda che tutti inevitabilmente si pongono adesso è: cosa farà la Russia una volta conquistata la capitale ucraina? L’obiettivo di Mosca è annettere tutta l’Ucraina, soltanto una parte oppure, terza opzione: instaurare un nuovo governo filorusso e poi progressivamente rientrare alla casa base? Nulla si può escludere in questo momento, per quanto su questo giornale più volte abbiamo considerato in particolare la terza opzione. Nessuno ha però la sfera di cristallo e le variabili, anche non previste dalle parti in causa, in uno scenario di guerra sono sempre dietro l’angolo. Nel frattempo è importante leggere bene le dichiarazioni del governo russo – via Peskov ma soprattutto via Lavrov – per quanto possano nascondere bluff calcolati. La prima: “La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb –sta per cadere, ma la domanda che tutti inevitabilmente si pongono adesso è: cosa farà launa volta conquistata la capitale ucraina? L’obiettivo di Mosca è annettere tutta l’Ucraina, soltanto una parte oppure, terza opzione: instaurare un nuovofilorusso e poi progressivamente rientrare alla casa base? Nulla si può escludere in questo momento, per quanto su questo giornale più volte abbiamo considerato in particolare la terza opzione. Nessuno ha però la sfera di cristallo e le variabili, anche non previste dalle parti in causa, in uno scenario di guerra sono sempre dietro l’angolo. Nel frattempo è importante leggere bene le dichiarazioni delrusso – via Peskov ma soprattutto via– per quanto possano nascondere bluff calcolati. La prima: “La ...

