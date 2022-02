Russia, Malagò sta con la Uefa: 'Altre federazioni prenderanno gli stessi provvedimenti' (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra in Ucraina sta avendo le prime ripercussioni sul mondo dello sport. A iniziare è stata la Uefa, che ha deliberato lo spostamento della f inale di Champions League del prossimo 28 maggio da ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra in Ucraina sta avendo le prime ripercussioni sul mondo dello sport. A iniziare è stata la, che ha deliberato lo spostamento della f inale di Champions League del prossimo 28 maggio da ...

