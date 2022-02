Russia, Malagò: “Giusta decisione presa dalla Uefa. Sarà un esempio per altri sport” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha espresso la propria opinione, nella sede del Parlamento Europeo a Roma, sulla decisione della Uefa di cambiare la sede della finale di Champions League. “Quando ho visto ieri l’involuzione e il disastro di quello che stava succedendo, ho subito pensato che tutto questo sarebbe stato deliberato. La Uefa è il calcio in Europa ed è stata la prima, ma vedrete che nel giro di poco Sarà seguita da tanti altri”. sportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giovanni, Presidente del Coni, ha espresso la propria opinione, nella sede del Parlamento Europeo a Roma, sulladelladi cambiare la sede della finale di Champions League. “Quando ho visto ieri l’involuzione e il disastro di quello che stava succedendo, ho subito pensato che tutto questo sarebbe stato deliberato. Laè il calcio in Europa ed è stata la prima, ma vedrete che nel giro di pocoseguita da tanti”.Face.

Ultime Notizie dalla rete : Russia Malagò Olimpiadi Invernali Pechino 2022: hanno stravinto le polemiche. E l'Italia ci ha messo del suo Il tutto in un momento in cui la Russia ha già altre tensioni e gli occhi del mondo addosso. ... doveva passare la quarantena nell'hotel Covid (chiedere al Presidente del Coni, Giovanni Malagò). E poi ...

Pechino, un'Italia (quasi) da record. E ora comincia la sfida di Milano - Cortina 2026 'Se guardiamo le discipline andate a medaglia in tutto il mondo tra Tokyo e Pechino siamo a 28, questa classifica ci vede al terzo posto dopo Stati Uniti e Russia', esulta Malagò. Chiudiamo con i ...

