Russia Fighter Jets on Ukraine F22 Raptor Vs Anti Aircraft Missiles

Poche righe per sbufalare il video che ha cominciato a circolare ieri, di cui vi mostro uno screenshot: In questo momento sono le 19:15 italiane del 24 febbraio 2022, il video di cui vedete uno screenshot qui sopra è una diretta al momento di 8 ore e 41 secondi, una diretta di un gamer che sta giocando ad Arma 3, videogioco del 2013 realizzato dalla Boehmia Interactive. Un gioco anche abbastanza noto, visto che pur avendo già nove anni è quasi sempre presente nella top 50 dei videogiochi più giocati su Steam. Chi si collega alla diretta seguendo un link che sta circolando sui social, e che riporta come titolo , viene rimandato a una parte della diretta in cui si vede appunto la contraerea abbattere un aereo. Il tutto è abbastanza realistico da far sì che moltissimi, seguendo quel link, abbiano creduto di trovarsi per davvero di fronte a immagini che mostrano un attacco. Ma ripeto, è ...

