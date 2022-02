Russia estromessa dal Consiglio d'Europa (di cui l'Italia ha la presidenza). Di Maio: «Misura necessaria» (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Russia è fuori dal Consiglio d'Europa, di cui l'Italia detiene attualmente la presidenza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presidente in esercizio del... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laè fuori dald', di cui l'detiene attualmente la. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di, presidente in esercizio del...

Advertising

MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Russia estromessa dal Consiglio d'Europa' #ucraina #russia #dimaio #italia #consigliod'europa… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, Di Maio: “#Russia estromessa dal Consiglio d'Europa” - jonatas_ds : #Putin ha chiesto all'esercito di prendere il potere e destituire il governo di #Kiev. Il portavoce del #Cremlino… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: La #Russia è stata estromessa dal Consiglio d'Europa, di cui l'italia ha in questo momento la presidenza. #DiMaio: 'Per… - mc_macb : RT @lucianoghelfi: La #Russia è stata estromessa dal Consiglio d'Europa, di cui l'italia ha in questo momento la presidenza. #DiMaio: 'Per… -