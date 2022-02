Russia estromessa dal Consiglio d' Europa di cui l' Italia ha la presidenza Di Maio | «Misura necessaria»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Laè fuori dald', di cui l'detiene attualmente la. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di, presidente in esercizio del...

17.20 - Laanche da Eurovision , la gara canora che quest'anno si terrà a Torino. 16.45 - Ladal Consiglio d'Europa. 'Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'...ROMA " "Il Comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa , di cui l'Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell'articolo ...Tra le misure annunciate in questo secondo pacchetto il divieto di esportare aerei, parti e attrezzature dall’industria aeronautica e spaziale in Russia ...Kiev sotto assedio mentre Putin chiede ai militari ucraini di deporre il presidente Zelensky per trattare meglio. Tredici soldati si oppongono ai russi nella difesa dell'isola dei Serpenti, muoiono e ...