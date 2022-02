Russia: dura reazione se Svezia o Finlandia entrassero nella Nato (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ingresso della Svezia o della Finlandia nella Nato provocherebbe un dura reazione da parte della Russia: lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Consideriamo l'impegno del governo finlandese ad una politica di non allineamento un fattore importante nell'assicurare la sicurezza e la stabilità in Europa settentrionale", ha concluso la portavoce. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ingresso dellao dellaprovocherebbe unda parte della: lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Consideriamo l'impegno del governo finlandese ad una politica di non allineamento un fattore importante nell'assicurare la sicurezza e la stabilità in Europa settentrionale", ha concluso la portavoce.

