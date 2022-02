Russia | “Conseguenze militari per Finlandia e Svezia se entrano nella Nato” Stoltenberg | “I loro obiettivi non sono limitati all’Ucraina”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Una minaccia aperta, esplicitata da quella sottolineatura che la portavoce del ministero degli Esteri non nasconde né ammorbidisce: “Ripercussioni gravie politiche”. Mentre l’invasione dell’Ucraina è ancora in corso, lalascia intendere che il perimetro delle operazioni potrebbe ricomprendere anche altri Stati confinanti, qualora quel “cuscinetto di sicurezza” rispetto ai Paesi aderenti alladovesse scomparire in altri punti dei suoi confini. E punta l’indice contro il potenziale ingresso dinell’Alleanza Atlantica. “L’impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare è un fattore importante nel garantire la sicurezza e la stabilità nell’Europa del Nord”, ha detto Maria Zakharova, portavoce di Sergey Lavrov. L’ingresso di Helsinki ...

'Gli obiettivi del Cremlino non sono limitati all'Ucraina', ha detto il segretario generale della Nato, denunciando che la 'minaccia apertamente l'ordine della sicurezza europea'.