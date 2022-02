Rugby, Sei Nazioni under 20 2022: l’Italia si arrende all’Irlanda, padroni di casa che si impongono 39-12 (Di sabato 26 febbraio 2022) Terzo appuntamento per il Sei Nazioni under 20 2022 di Rugby, arriva la seconda sconfitta per la Nazionale italiana che esce battuta sul campo sintetico del Musgrave Park di Cork per 39-12 dai padroni di casa dell’Irlanda. Ricordiamo che gli azzurrini erano reduci dalla clamorosa impresa casalinga dell’11 febbraio, quando erano riusciti ad imporsi per 6-0 sull’Inghilterra. Oggi però era una mission impossible per la banda di Massimo Brunello. I padroni di casa trovano subito la meta iniziale al 16? con Gibbons e poi allungano grazie al piede di Tector, portandosi sul 13-0 parziale. Gli azzurrini reagiscono e trovano la meta di Rizzoli allo scadere che vale, con la trasformazione di Teneggi, il 13-7 a metà gara. Nel secondo tempo arriva ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Terzo appuntamento per il Sei20di, arriva la seconda sconfitta per la Nazionale italiana che esce battuta sul campo sintetico del Musgrave Park di Cork per 39-12 daididell’Irlanda. Ricordiamo che gli azzurrini erano reduci dalla clamorosa impresalinga dell’11 febbraio, quando erano riusciti ad imporsi per 6-0 sull’Inghilterra. Oggi però era una mission impossible per la banda di Massimo Brunello. Iditrovano subito la meta iniziale al 16? con Gibbons e poi allungano grazie al piede di Tector, portandosi sul 13-0 parziale. Gli azzurrini reagiscono e trovano la meta di Rizzoli allo scadere che vale, con la trasformazione di Teneggi, il 13-7 a metà gara. Nel secondo tempo arriva ...

