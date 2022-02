Rugby, Sei Nazioni 2022: Italia, esordio per Bruno contro l’Irlanda (Di venerdì 25 febbraio 2022) Scenderà in campo domenica, con fischio d’inizio alle 16, l’Italia di Kieran Crowley per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2022. A Dublino, contro l’Irlanda, gli azzurri vanno a caccia del primo successo stagionale e per farlo il tecnico neozelandese ha apportato diverse modifiche al XV titolare. Il triangolo allargato vede le conferme di Padovani a estremo e Ioane all’ala, mentre esordio nel Torneo per Pierre Bruno. Nuova coppia anche al centro, con Brex che viene affiancato da Leonardo Marin, al suo debutto da titolare. Non cambia, invece, la mediana con Garbisi e Varney. Novità anche in terza linea, dove insieme a capitan Lamaro e Halafihi prima da titolare nel torneo anche per Giovanni Pettinelli. Niente novità, invece, in seconda linea con Ruzza e Cannone ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Scenderà in campo domenica, con fischio d’inizio alle 16, l’di Kieran Crowley per la terza giornata del Guinness Sei. A Dublino,, gli azzurri vanno a caccia del primo successo stagionale e per farlo il tecnico neozelandese ha apportato diverse modifiche al XV titolare. Il triangolo allargato vede le conferme di Padovani a estremo e Ioane all’ala, mentrenel Torneo per Pierre. Nuova coppia anche al centro, con Brex che viene affiancato da Leonardo Marin, al suo debutto da titolare. Non cambia, invece, la mediana con Garbisi e Varney. Novità anche in terza linea, dove insieme a capitan Lamaro e Halafihi prima da titolare nel torneo anche per Giovanni Pettinelli. Niente novità, invece, in seconda linea con Ruzza e Cannone ...

