Rugby | Sei Nazioni 2022 | Irlanda-Italia | gli azzurri per fermare l’onda verde

Terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2022 e domenica, con fischio d'inizio alle ore 16, l'Italia di Kieran Crowley sarà in campo a Dublino contro l'Irlanda. All'Aviva Stadium impegno proibitivo per Garbisi e compagni, che contro gli irlandesi cercano un colpaccio per fermare la lunga striscia di sconfitte nel torneo. L'Italia è reduce dai due ko contro Francia e Inghilterra che hanno allungato a 34 il numero delle partite senza vittoria nel torneo, ma di fronte ha una delle favorite per il titolo e un'Irlanda ferita dopo la sconfitta di misura contro i Bleus a Parigi due settimane fa. fermare Mack Hansen e compagni non sarà facile per gli azzurri chiamati a dare oltre il 100% per provare a vincere. L'Irlanda usa molto ...

