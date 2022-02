Rugani alla Lazio, Lotito scatenato: ecco l’offerta, la risposta della Juventus (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una difesa da rifondare; è questo il rischio che corre la Juventus la prossima estate; anche Rugani tra i possibili partenti. Allegri, nel mercato estivo, rischia di perdere pezzi per quanto riguarda la difesa. Non solo de Ligt con le parole di Raiola a mettere in dubbio la permanenza del centrale olandese; a preoccupare è anche la situazione legata a Rugani con la Lazio pronta all’offerta per l’ex Cagliari. LaPresseUna stagione diversa per Rugani che, complici i continui problemi fisici di Bonucci e Chiellini, è diventato una risorsa fondamentale per Allegri. Ottima risposta quella data dal centrale azzurro, autore di buonissime prestazioni e un gol, nel successo contro la Sampdoria negli ottavi di coppa Italia. Il futuro, però, potrebbe essere lontano da Torino; sul ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una difesa da rifondare; è questo il rischio che corre lala prossima estate; anchetra i possibili partenti. Allegri, nel mercato estivo, rischia di perdere pezzi per quanto riguarda la difesa. Non solo de Ligt con le parole di Raiola a mettere in dubbio la permanenza del centrale olandese; a preoccupare è anche la situazione legata acon lapronta alper l’ex Cagliari. LaPresseUna stagione diversa perche, complici i continui problemi fisici di Bonucci e Chiellini, è diventato una risorsa fondamentale per Allegri. Ottimaquella data dal centrale azzurro, autore di buonissime prestazioni e un gol, nel successo contro la Sampdoria negli ottavi di coppa Italia. Il futuro, però, potrebbe essere lontano da Torino; sul ...

